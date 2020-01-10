دیبیكا بادوكون تحتفل بعيد ميلادها في مقهى ضحايا هجمات بأحماض كاوية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كجزء من حملتها الترويجية، احتفلت الفنانة الهندية دیبیكا بادوكون یوم الأحد بعید میلادھا الرابع والثلاثون في مقهى، شیرویس، یدیره فتيات ناجيات من هجوم أحماض كاوية.

نشرت صحيفة “انديان أكسبريس” ورة تجمه بادوكون وزوجها النجم رانفير سينج في لكناو، مع لاكشمي أجروال التي تدور قصة فيلم ديبيكا الجديد حول سيرتها الذاتية، زوجھا شيروس سلينغ، إلى جانب عدد من الفتيات الأخريات.

قالت لاكشمي خلال حديثها إلى وكالة الأنباء الهندية ANI، وعند سؤالھا عن الرسالة التي نقلت إلى المجتمع من خلال الفیلم: “نحتفل بعید میلاد ديبيكا مع الفتيات الناجيات”

Advertisements

وأضافت ” عيد ميلاد ديبيكا ھو يوم خاص جًدا بالنسبة لنا، یجب على الضحایا رفع صوتھم بدلًا من مطالبة الآخرين بالمساعدة. ينبغي أن يساعدوا أنفسھم من خلال رفع أصواتھم من منازلھم، لأن معظم المھاجمین أشخاص معروفون”.

عند سؤالھا عن مقطع الفیلم، أجابت قائلة: “لقد أظھر المقطع الدعائي استجابة الایجابیة وكان الناس ينتظرون عرضه بفارغ الصبر”.

وذكرت إحدى الناجيات من الھجوم بالأحماض الكاوية، التي كانت جز ًءا من الاحتفال بعید میلاد دیبیكا: “احتفلت دیبیكا بعید میلادھا معنا ومع رانفیر وشعرنا بسعادة بالغة حيال ذلك. لقد شعرت بالرضا تجاه البرومو الترويجي، وكنت محظوظة لأنني كنت جزء ًءا من الفيلم، وأعتقد أنھ سیغیر أیضا من موقف الناس تجاهنا.