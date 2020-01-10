هل تعلن النجمة كاترينا كايف نبأ زواجها قريباً من فيكي كوشال؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شوهدت قطة بوليوود كاترينا كايف بحبة النجم الشاب فيكي كوشال، في احتفالات الوسط الفني في بوليوود بالعام الجديد معًا.

بحسب صحيفة “مومباي ميرور” أن فيكي كوشال طور صداقة وثيقة مع كاترينا والآن أصبح الثنائي، ينظران إلى علاقتهما بشكل جدي، مما قد يؤشر إلى ارتباط وشبك في القريب. ورغم ذلك لا تزال تحاول نجمة “بهارات” الاحتفاظ بعلاته بعيدا عن عيون الصحافة، وبشكل سري مع كوشال.

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يقول التقرير كذلك عن مصدر مقرب من الثنائي، أن كاترينا وكوشال خططا عشية عام 2020، إلى شيء جديد في تلك العلاقة، كما أنهما احتفلا معًا بالعام الجديد في مكان غير معلوم. حتى إن بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن من الجائز أن يرتبط كل من كاترينا وفيكي خلال فصل الصيف هذا العام.

كانت كايف والممثل فيكي كوشال قد تدرا عناوين الأخبار، واحتل الثنائي قائمة الترند بعد عدة تقارير أكدت أنهما مدعوين لحضور نفس الأحداث والجوائز بذات التوقيتات التي تظهر خلال نهاية العام، وهو أمر له دلالته في كشف عن مدى التقارب الرومانسي بين الممثلين.

وكانت شائعات حول العلاقة الرومانسية التي تربط بين كاترينا وكوشال في الظهور علانية، قد بدأت بعد أن رافقا بعضهما البعض في حفلة عيد الأنوار “ديوالي” السابق. لكن رغم ذلك، تصر كاترينا مثلها مثل نجوم بوليوود، على عدم الإعلان الصريح عن تلك العلاقة.