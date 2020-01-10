شقيقة تايجر شروف تواعد لاعب كرة سلة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كريشنا شروف، ابنة الفنان الكبير جاكي شروف، وشقيقة نجم الأكشن وافلام الحركة في بوليوود تايجر شروف، اختارت الابتعاد عن المجال الفني، ولم تبد أي اهتمام بمحاولات لنيل الشهرة عبر الفن، رغم أن ذلك متاح وأمرًا سهلًا بالنسبة لها.

لكن رغم ذلك، تعرف كريشنا بالتأكيد كيف تبقي نفسها في دائرة الضوء، قالت تقارير إن كريشنا تستمتع بالعطلات مع صديقها إبان هيامز، وهو لاعب كرة سلة. حيث بدأ الثنائي المواعدة هذا العام.

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نشرت كريشنا مؤخرًا عدد من الصور مع صديقها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وجاء في تعليقها على الصور، “اجعلني أضحك دائمًا. أشعر بالامتنان لمقابلة أفضل أصدقائي، توأم الروح، وحبي هذا العام. الإنترنت. فيما علق شقيقها الممثل على “البوست”، “إيبان. مسكين”.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها تايجر بمحاولة استفزاز شقيقته، حيث علق ممثل “الحرب” سابقا على صورة بيكيني لكريشنا برمز تعبيري لوجه يشعر بالغثيان.

تاقول مجلة “انديا توداي” إن كريشنا أصغر من تايجر بثلاث سنوات، وقد أكدت بوضوح أنها ليست لديها خطط لتصبح ممثلة. قالت الممثلة في مقابلة في عام 2018 “عندما يتعلق الأمر بالتمثيل، كانت دائمًا واضحة منذ البداية أن العمل في السينما والتلفزيون، ليس شيئًا يثير اهتمامها. إنها ليست الشخص الذي يواجه الكاميرا “.