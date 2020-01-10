ابنة مايا دياب تستعير فستان وحذاء والدتها.. صور طريفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت «كاي» ابنة مايا دياب الوحيدة، النجمة اللبنانية، وقررت فتح خزانة ملابسها دون علمها، وظهرت أمامها مرتدية فستان أسود جلدي، ونسقت معه قميص أسود، منتعلة حذاء أحمر ذو كعب عالي جداً

مايا قررت مشاركة محبيها بمقطع فيديو طريف لكواليس الموقف، وفي الوقت الذي ظهرت فيه «كاي» لا تستطيع الكلام من قوة ضحكاتها، ابدت الفنانة اللبنانية انزاعجها وطلبت منها التوقف عن الضحك قائلة: «هذا الأمر لا يستدعي الضحك» إلا أن فانز مايا تفاعلوا مع الموقف بشكل طريف، مثنيين على خفة ظل نجلة الفنانة اللبنانية، ومتوقعين أن تسير على خطى والدتها في اتباع أحدث صيحات الموضة.

يُذكر أن مايا دياب شاركت مؤخراً في مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.

Advertisements

أغنية «ربع ساعة» كانت آخر ما طرحته مايا، وهي باللهجة المصرية، وتنتمي إلى اللون الشعبي الراقص، وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريكا وتوزيع أنور عمر.

النجمة اللبنانية كانت قد فاجأت متابعيها عبر تطبيق انستجرام، ومسحت كل صورها مع دخول العام الجديد، مع نشر صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية «بالطو» أبيض مع جوارب سوداء شفافة، كما ارتدت نعال أبيض ذو كعب عالي، ولملت شعرها بتسريحة عفوية، وهي الطلّة المثيرة التي اختارت أن تبدأ بها الفنانة عام 2020، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «الوقت ليس متأخراً لبدايات جديدة».

في نفس الوقت، حرصت مايا على مشاركة الفانز أجواء سهرة رأس السنة التي احيتها في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة بمشاركة النجم المصري محمد حماقي، حيث اختارت الفنانة للحفل فستان أحمر براق ذو شق مثير، مسدلة شعرها بتسريحة مجعدة ضاعفت جاذبية إطلالتها، وقد الهبت الفنانة الحفل بباقة من أجمل أغانيها الحماسية والتي تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء.