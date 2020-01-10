نبيلة عبيد: صفعة أحمد زكي أصابتني بنزيف وتوقف التصوير بسببها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي وكواليس تصوير فيلم “شادر السمك”.
نبيلة عبيد قالت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن فيلم شادر السمك كان به حالة جيدة بين كل فريق العمل، وكان أول عمل يجمعني بالفنان أحمد زكي.
وأضافت، أصعب المشاهد التي مثلتها كانت أمام أحمد زكي في اافيلم خاصة مشاهد الضرب بيني وبينه.
وتابعت: “قلت لأحمد زكي هتضربني فين يا أحمد قال لي معرفش، وأثناء التصوير ضربني بالقلم ونزل الدم من وجهي وطلبت إيقاف التصوير، وكنت هضرب أحمد زكي بتمثال وتم إيقاف التصوير قبل ضربه”.
فيلم شادر السمك هو فيلم مصري بطولة الفنان أحمد زكي، نبيلة عبيد و محمد رضا، خلود، علي الشريف، وأخرج هذا الفيلم علي عبد الخالق. وهو من إنتاج عام 1986.
وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرًا، قائلة: “تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية”.
وقالت نبيلة عبيد: “بعد تصوير برنامج نجمة العرب، كان عقدي ينص على عدم الظهور في وسائل الإعلام؛ لحين عرض الحلقات على التليفزيون”.
وعن سر ظهورها بالنظارة الطبية قالت، إنها قامت بارتداء النظارة الطبية مؤخرا منذ فترة قريبة بناءً على أمر من الطبيب لأنه أخبرها بأنه لابد من ارتدائها لكي تعتاد، مشيرة إلي أنها لا تقوم بارتداء الملابس أو الإكسسوار المنتشر “الموضة” بل أنها ترتدي ما تراه مناسبا لها ولابد أن يتسم في نفس الوقت بالبساطة وكذالك أيضا الأشياء التي تتناسب مع عمرها حاليًا
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