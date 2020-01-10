القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن ليالي "مهرجان دبي للتسوق"، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً يجمع بين المطرب المغربي سعد لمجرد، والنجم المصري محمد رمضان.
وسيؤدي الثنائي الشهير بـ"الأسطورة (رمضان) والمعلم (لمجرد) أغنية "إنساي" التي حققت ما يقرب 200 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب.
ويعد الحفل هو الأول لمحمد رمضان في العام الجديد 2020، بعد حفله الأخير في المغرب نهاية ديسمبر الماضى، كما أحيا سعد لمجرد، منذ أسبوعين، حفلا غنائيا ضخما بحضور الآلاف من الجمهور، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وفي اليوم نفسه يستضيف المركز حفلاً يحييه المغني سونو نيجام، أحد أكثر فناني "بوليوود" تنوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأسطورة والمعلم".. محمد رمضان وسعد لمجرد في دبي الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.