"الأسطورة والمعلم".. محمد رمضان وسعد لمجرد في دبي الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن ليالي "مهرجان دبي للتسوق"، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً يجمع بين المطرب المغربي سعد لمجرد، والنجم المصري محمد رمضان.



وسيؤدي الثنائي الشهير بـ"الأسطورة (رمضان) والمعلم (لمجرد) أغنية "إنساي" التي حققت ما يقرب 200 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب.

ويعد الحفل هو الأول لمحمد رمضان في العام الجديد 2020، بعد حفله الأخير في المغرب نهاية ديسمبر الماضى، كما أحيا سعد لمجرد، منذ أسبوعين، حفلا غنائيا ضخما بحضور الآلاف من الجمهور، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي اليوم نفسه يستضيف المركز حفلاً يحييه المغني سونو نيجام، أحد أكثر فناني "بوليوود" تنوعا.