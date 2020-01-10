زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل صادمة بتسجيل صوتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال قضية مقتل الشاب محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أثناء اقتحامه منزلهما فجر الأحد الماضي، تلقي بظلالها على السوشيال ميديا والموقع الإخبارية.

واللافت، ان مواقع التواصل الاجتماعي تضج يوميا بالعديد من الأخبار منها الصحيحة وأخرى تدخل في خانة الشائعات التي هدفها التشويش على سير التحقيق او حتى الإساءة للنجمة نانسي عجرم التي طالما تميزت بطيبتها.

واستكمالا للمستجدات التي طرأت في قضية مقتل الشاب محمد الموسى فقد وصلنا من مصادرنا الخاصة تسجيل صوتي نسب الى زوجة المغدور والتي تتهم فيه النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بأنهما على معرفة مسبقة بزوجها المغدور محملة إياهما مسؤولية مقتل زوجها، خاتمة كلامها بالقول :" حسبي الله ونعم الوكيل".

ومثلت اليوم زوجة القتيل محمد الموسى أمام مفرزة جونية للاستماع إلى شهادتها، وذلك بعد الاستنابة القضائية التي صدرت يوم أمس، بخاصة بعد ما تردد أن في حوزتها ما سبق وذكرنا سابقا أنها معلومات صادمة.

تجدر الإشارة، الى أن وكيل الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أشار في مداخلة تلفزيونية، الى أن ما يحكى ويكتب عن توقيف الهاشم وعجرم عار من الصحة ومن نسج خيال أصحابه والاثنان في منزلهما.

كلام وكيل الدكتور الهاشم جاء بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مفاده "أن القضاء اللبناني أمر بإعادة توقيف الدكتور فادي الهاشم ، ولم يتوقف الخبر عند هذا الحد بل تحدث عن "أن القضاء استدعى الهاشم مجددا للتحقيق معه وقرر مصادرة هاتفه وتحويله الى الأدلة الجنائية لتحليل مضمونه واستدعاء عمال المنزل، وإعادة عرض النجمة نانسي عجرم للتحقيق وإعادة إرسال الضابطة العدلية الى منزل الدكتور الهاشم لتصوير مسرح الجريمة والحصول على الكاميرات كاملة "، بخاصة بعد أن صدر تقرير الطبيب الشرعي وتبين وجود:

-طلقة في الساعد الأيمن.

-طلقتان في الكتف الأيسر.

Advertisements

-تحطيم في الكتف الأيسر.

-ثلاث طلقات في الصدر

-طلقتان في البطن.

-سبعة طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة.

-طلقة من أعلى الفخد الأيسر وعلى الأرجح فتحة خروج.

كما تم أخذ عينة من الدم وأودعت الأدلة الجنائية، وتبين وجود نزيف دماغي من الأفق على أثر ارتطام الوجه بالأرض إثر سقوطه.

الفيديو المرفق، يعرض التسجيل الصوتي لزوجة القتيل محمد الموسى كما وصل موقع " فوشيا" من مصدر موثوق أكد لنا انه يعود لفاطمة الموسى.