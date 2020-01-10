القاهرة – لايف ستايل
كشف الإعلامي اللبناني إيلي أبونجم عن حقيقة الصورة المتداولة للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والتي زعم البعض أنها صورتهما مع القتيل، مشيرين إلى وجود علاقة مسبقة بينهم، مؤكدًا أن الصورة له وهو في أحد اللقاءات السابقة معهما.
وقال إيلي أبونجم، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود "لي" وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة".
وقدمت نانسي واجب العزاء لأهل القتيل ووالدته وزوجته، وأكدت نفيها أن يكون سبق له العمل في فيلتها، وكانت سلطات التحقيق قد أخلت سبيل فادي على ذمة التحقيق، وقال إنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس.
قد يهمك أيضا:
نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد تعرضها وعائلتها لعملية سطو مسلح
زوج نانسي عجرم "منهار" بالمستشفى بعد قتل اللص
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تكشف عن حقيقة علاقة نانسى عجرم وزوجها بـ«اللص» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.