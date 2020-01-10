صورة تكشف عن حقيقة علاقة نانسى عجرم وزوجها بـ«اللص»

كشف الإعلامي اللبناني إيلي أبونجم عن حقيقة الصورة المتداولة للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والتي زعم البعض أنها صورتهما مع القتيل، مشيرين إلى وجود علاقة مسبقة بينهم، مؤكدًا أن الصورة له وهو في أحد اللقاءات السابقة معهما.



وقال إيلي أبونجم، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود "لي" وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة".



وقدمت نانسي واجب العزاء لأهل القتيل ووالدته وزوجته، وأكدت نفيها أن يكون سبق له العمل في فيلتها، وكانت سلطات التحقيق قد أخلت سبيل فادي على ذمة التحقيق، وقال إنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس.

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