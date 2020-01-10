ريهام حجاج تواصل التحضيرات لمسلسلها الجديد

تجرى الفنانة ريهام حجاج جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي، والمؤلف أيمن سلامة، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي ستقدمها في مسلسلها الجديد الذي ستشارك به في سباق رمضان الدرامي 2020، ومن المقرر بدء التصوير في نهاية يناير الجاري.

يشارك في المسلسل عدد من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم هاني عادل، ومحمود حجازي، وهو البطولة المطلقة الأولى لريهام حجاج، وهو من إنتاج شركتي تامر مرسي، أحمد عبدالعاطي.

لم تحدد الشركات المنتجة الاسم النهائي للعمل حتى الآن، لحين انتهاء المؤلف أيمن سلامة من كتابة الحلقات الأولى منه وتسليمها للشركة، لبدء معاينة أماكن التصوير.

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