عماد كمال ينتهى من تسجيل أغنية "احلم يا عم"

انتهى صناع مسرحية "عطل فني" من تسجيل أغنية ختام المسرحية، التي تحمل اسم "احلم ياعم"، وستتم إذاعتها ضمن أحداث العرض المقرر عرضه في المملكة العربية السعودية لمدة 5 أيام.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد وحيد كنيج، وهندسة صوت ماهر صلاح، حيث تم الانتهاء من البروفات بالسعودية أمس الثلاثاء، والتى استمرت الأيام الماضية بشكل مكثف.

"عطل فني" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، انتهى المطرب عماد كمال من تسجيل أغنيتين جديدتين داخل أحداث مسرحية "عطل فني" لشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني، والأولى مع أبطال مسرحية، والثانية بمفرده من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع الموسيقي أحمد وحيد الكينج.

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