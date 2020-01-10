تامر هاشم يكشف عن دوره في فيلم "بنات ثانوي"

قال الفنان وعازف الدرامز الشاب تامر هاشم،إنه سعيد جدًا بمشاركته في هذا الفيلم حيث كانت تجربة جيدة جدًا وأنه يشعر أن هذا الفيلم سيعيش لفترة كبيرة حيث أنه يناقش قضايا هامة تخص الشباب في الوقت الحالي والأباء و الأمهات "

وتابع هاشم أنه كان سعيدا للغاية بالمغامرة الشبابية و عندما علم ذلك تحمس أكثر للفيلم , موضحًا ان دوره في الفيلم " مدرس ".

واختتم حديثه بأن 2019 كانت مليئة بالأحداث السعيدة له علي المستوى الشخصي حيث رزقه الله بليلى , و تابع ان كايروكي في 2020 سوف تشارك في فيلم غنائي وأنهم حاليًا في مرحلة تخطيط للألبوم الجديد .

الجدير بالذكر أن المنتج أحمد السبكي احتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "بنات ثانوي" بحضور أبطاله والعديد من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك داخل أحد المولات في 6 أكتوبر.

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حضر من أبطال العمل ايضًا : جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنا وهدي المفتي ومايان السيد ومحمد مهران ومي الغيطي وتامر هشام والمنتج احمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي والسيناريست ايمن سلامة والمخرج محمود كامل.

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