جمعية "المؤلفين والملحنين" تعتمد 21 فنانا في العضوية العاملة

القاهرة – لايف ستايل
اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعروالكاتب مدحت العدل، عدد21 عضو في كشوف العضوية العاملة لعام 2020 من بينهم 7 مؤلفين و13 ملحن وعضو يجمع صفتي التأليف والتلحين.
جاء على رأس الأعضاء المعتمدين في جدول العاملين لعام 2020، الموسيقار أمير عبد المجيد الذي كان قد تقدم لعضوية الجمعية متأخرا، أما عن باقي الأسماء فقد تم قبول كلا من فوزي الليثي، ومصطفى محمد حسن، وخالد فؤاد صالح، ومجدي سالم، ومحسن درويش، ومحمد العسيري، ومجدي عبد العزيز من المؤلفين.
أما في الملحنين، فقبلت عضويات تامر حجاج، ومحمد مرسي سليمان، وأحمد أبو زيد، ومحمد حمدي أحمد، وعادل عيسى، وإبراهيم سامي، وأحمد حسين عويضه، وإسلام زكي، وشادي حسن، وهيثم نبيل، وحسن طلب، وإبراهيم الفرس، فحين قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.
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