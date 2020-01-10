شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمود العسيلى يحتفل بزفافه على أمنية عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وطرح أمس الأول الأربعاء النجم محمود العسيلي كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر، وأكد العسيلى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة الباحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التى يعيشها هذه الأيام عقب عقد قرانه.

وكان النجم محمود العسيلى، قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، أمس في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف بعد غدا الجمعة، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.

Advertisements

وكان العسيلي، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير.