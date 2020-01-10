شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تحول Parasite أفضل فيلم أجنبى فى جولدن جلوب إلى مسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون مخرج فيلم Parasite، الكوري Bong Joon مع شبكة hbo، وذلك لتحويل الفيلم، إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر الشبكة الشهيرة .

وأثار الفيلم الكوري Parasite إعجاب النقاد والجمهور بما فى ذلك باراك أوباما، لذلك فليس من المستغرب أن تراقب HBO الفيلم كسلسلة تلفزيونية.



مشهد من الفيلم

ويتعاون الكاتب والمخرج بونج جون هو مع آدم مكاي، المشهور بعمله فى دراما HBO وفقا لصحيفة هوليوود ريبورتر يوم أمس الخميس.

ويركز الفيلم على عائلة كيم المنكوبة بالفقر وأرباب عملهم الأثرياء، وعائلة بارك لتتطور الحبكة وتمر العائلتان ببعض المفاجآت التى تنتهي بنتائج مفاجئة.

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الفيلم حصل مؤخرا على جائزة أفضل فيلم أجنبى في جولدن جلوب، وهى جائزة الجمعية الوطنية لنقاد السينما، وهو منافس قوي لجائزة الأوسكار، وحقق الفيلم أيضًا 23 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى و 130 مليون دولار على مستوى العالم.

ولم يتم بعد الكشف عما إذا كانت سلسلة HBO ستكون تكملة أو ربما مقدمة للطفيلي ، أو قصة لا صلة لها بالمرة. بينما فيلم Parasite باللغة الكورية مع ترجمة إلى الإنجليزية ، فإن هذه السلسلة المحدودة لـ HBO ستكون باللغة الإنجليزية.

وفى حفل جوائز جولدن جلوب، نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيوني - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل درامى.