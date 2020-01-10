شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام ينضم لنجوم مسرحية "ديوان البقر" للمخرج محمد فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد صيام لأبطال العرض المسرحي "ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني وإخراج محمد فاضل الذي يعود للمسرح بعد غياب كبير ويجري الأخير بروفات مكثفة للحاق بعرضه خلال شهر يناير الجاري .

ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلامونى، الذى استلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وهى حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار.

مسرحية " ديوان البقر " قدمها المخرج الكبير والفنان الراحل كرم مطاوع لأول مرة عام 1995 على خشبة مركز الهناجر للفنون وشارك في بطولتها الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وعايدة فهمى وناهد رشدى والنص يتناول قضية الإرهاب وكيفية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية .

Advertisements

يذكر أن المخرج محمد فاضل قدم من قبل عدة أعمال مسرحية وبداياته كانت مع منتخب جامعة الاسكندرية كمساعد مخرج ثم مخرج مع الاستاذ نور الدمرداش واخرجت تجربة مهمة جدا وهي تجربة "مسرح القهوة" التي كتب عنها الصحف العالمية وأخرجت للثقافة الجماهيرية واخرجت لثلاثي أضواء المسرح مسرحيتين: "كل واحد له عفريت" و"آخر موضة" وأخرجت لفرقة المتحدين مسرحية "البحر بيضحك ليه" وآخر مسرحية كانت "عجايب" علي مسرح البالون من تأليف الشاعرالكبير أحمد فؤاد نجم وكانت بطولة محمد ثروت ومحمود الجندي وفردوس عبد الحميد وجمال إسماعيل.