شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين بعد انضمامها لـ"سيف الله": فرصة لمعرفة تاريخنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة رانيا محمود ياسين تصوير دورها فى مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابى خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان المقبل، وهو من بطولة عمرو يوسف، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، من إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وعبرت رانيا عن اشتياقها للمسلسلات الدينية والتاريخية، لافتة إلى أن عشقها لتلك الأعمال العظيمة على مستوى عملها كفنانة، وكمشاهدة أيضا تفضل هذه الأعمال وتشاهدها باستمرار، وأكدت أن الجمهور متعطش لعودة الأعمال التاريخية والدينية، مضيفة لاحظت الحماس لدى الجمهور بمجرد إعلان الشركة المنتجة عن العمل، فهى فرصة للأجيال الجديدة لمعرفة تاريخنا وتراثنا.

وذكرت أنها ستتواجد فى العمل عبر دور مهم للغاية، معبرة عن تمنياتها بتقديم دور مهما للجمهور، ورأت أن العمل سيكون إضافة لها ولكل طاقم العمل، معبرة عن سعادتها للعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز وطاقم العمل وشركة الإنتاج وأن التجربة إضافة قوية لها، ولفتت إلى أن العمل به رسائل مهمة وقوية سيشاهدها الجمهور ويتعرف عليها خلال مشاهدته للعمل خلال رمضان المقبل.

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مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ومحسن محي الدين، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى.

من ناحية أخرى انتهت رانيا محمود ياسين من تصوير مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وتجسد رانيا شخصية جديدة، حيث أنها تعمل مدرسة ضمن مجموعة مدارس "فالنتينو" التي يمتلكها "نور عبد المجيد فالنتينو"، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أن رانيا إمرأة عاقر لم تنجب، وهى شخصية طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى، نرمين الفقى، محمد عادل، أحمد رفعت، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أكرم فريد، وإنتاج سينرجى واحمد عبد العاطى.