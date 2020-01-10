تراند اليوم : ابنة مايا دياب تثير الجدل بظهور مثير يصدم والدتها



أثارت "كاي" ابنة الفنانة اللبنانية مايا دياب، جدلًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت والدتها فيديو طريف لها وهي ترتدي ملابسها من دون معرفتها المسبقة بأنها اختارت من ملابسها فستانا من الجلد الأسود ونسقت تحته قميصاً أبيض وانتعلت الكعب العالي الأحمر. وبدت الملابس مقاسها كبير بالنسبة لكاي.

وأثار الفيديو جدلًا بين متابعيها، الذين أبدوا استغرابهم لما قامت به "كاي"، فيما أبدى البعض إعجابهم بما قعلته واعتبروه مقلبًا في مايا دياب.

واستعرضت كاي ملابس والدتها أمامها ودخلت في موجة من الضحك باعتبارها فاجأت والدتها بهذه الخطوة وبدورها طلبت مايا دياب من ابنتها التوقف عن الضحك لأن الأمر لا يستدعي للضحك.

الجدير ذكره أن الفنانة مايا دياب قد حذفت صورها وفيديوهاتها بالكامل عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع انطلاق العام الجديد2020.







