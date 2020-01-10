تراند اليوم : نجمة "ستار أكاديمي" تنفصل عن خطيبها وتدخل في غيبوبة.. هذا ما قالته عن "دنيا بطمة"



قالت الفنانة المغربية، نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، سكينة شيكاوي، إنها دخلت في غيبوبة استمرت لمدة 10 أيام بعد فسخ خطوبتها، عندما كانت تستعد للزواج.

وأشارت إلى أن ذلك حدث بعد أن أبلغت صديقة مقربة منها خطيبها بـ "أشياء قديمة" عنها، أكدت أنها لم تكن صحيحة، ما أدى إلى انهيار علاقتهما.

وجاء ذلك في سياق تعليق على التحقيق مع مواطنتها الفنانة دنيا بطمة، والتي يتم التحقيق معها في قضية حساب فضائح المشاهير المعروف باسم "حمزة مون بيبي".

ودافعت شيكاوي عن "بطمة" في تعليقها على صورة نشرتها للأخيرة عبر حسابها "إنستجرام"، واصفة إياها بأنها "طيبة القلب"، وأنا تساعد الناس وتوقف مع المظلوم ضد الظالم.

فيما أشارت إلى أنها تمتلك صوتًا من أجمل وأقوى الأصوات في الوطن العربي بشهادات الكبار وحتى الجمهور. وحثت الجمهور على عدم الخوض في عرضها والتوقف عن سبها وتجريحها

وتطرقت "شيكاوي" إلى تعرضها لأزمة بسبب نقل كلام غير صحيح عنها لخطيبها ما أدى إلى فسخ الخطوبة، قائلة: "طبعا الكل كان عارف انني كنت مخطوبة لشخص كنبغيه وكيبغيني كان ما بقى والو على خطوات العرس ناضت صاحبتي ديال ١٠ سنوات مشات كذبات عليه وجبدتليه أشياء قديمة تعرفها وقالت فيا أشياء الله بوحدو لي عالم بلي مظلومة ولكن كان الكل ضدي".

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وأشارت إلى أنه بسبب ذلك دخلت في غيبوبة استمرت لمدة 10 أيام بعد أن أصيبت بصدمة عصبية، استغرق شفارها منها أكثر من سنة ونصف قبل أن يعرف الجميع أن كل ما قيل عنها كان كذبًا، وفق قولها.

وتابعت: "وكنت كنبان انا خايبة فعينيهم وكلشي سالا وخلاتني مرضت ودخلت ف غيبوبة لمدة ١٠ أيام بسبب نوبة عصبية وحتى دازت مدة ديال سنة ونص عاد قدرت نتشافا و عاد عرفوا بلي انا تظلمت وبلي كلشي كان كذوب يعني ما عمركم تحكموا ولا تصدقوا الأقاويل ديال الناس و حضيو من الصحابات خصوصا صحابات".

ومثلت "بطمة" للتحقيق أمام القضاء وشقيقتها ابتسام، لعلاقتهما المزعومة بالحساب الذي ينشر فضائح فنانين ومشاهير ويبتزهم، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية مع منعهما من السفر بعد دفع كفالة ضخمة.

فيما تؤكد الفنانة المغربية، براءتها من هذه الاتهامات التي تصفها بالكيدية، مشيرة إلى أنها مستهدفة بسبب شهرتها وذيوع صيتها في العالم العربي.