تراند اليوم : بعد نقله للمستشفى وإجراء جراحة خطيرة..حقيقة وفاة بطل"عروس بيروت"



بعد خوله المستشفى بسبب وعكة صحية خطيرة، نشرت مواقع ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة أحد أبطال مسلسل "عروس بيروت"، الفنان فائق عرقسوسي.

وبعد حالة الحزن والصدمة التي عمت بين محبيه، قرر ابنه الخروج عن صمته ونشر صورة برفقة والده على سرير المرض في المستشفى، لينفي شائعة وفاته، وعلق قائلًا :"بعمري ما نزلت صورة مع أبي، بس هالمرة مضطر...يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس... رح يتحاسب...بابا بخير وراجع أحسن من قبل إنشاء الله".

كما نفت نقابة الفنانين في سوريا، خبر والوفاة وأعادت نشر منشور ابن الفنان عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

زكانت نجمة "ذا فويس" الفنانة السورية نور عرقسوسي، أكدت أن والدها الممثل فائق عرقسوسي كان يعاني من أوجاع بسبب مشاكل في القولون والأمعاء، وأجرى عملاً جراحياً إستأصل من خلاله ورماً سليماً، والحمد لله أن صحته بدأت تتحسن تدريجياً والجراحة كانت ناجحة مئة بالمئة.

وأكدت أن والدها يستعد لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" في تركيا خلال الشهر المقبل إستكمالاً لشخصية "شهاب" التي قدمها في الجزء الأول.