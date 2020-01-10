تراند اليوم : شاهد.. رانيا يوسف تستفز جمهورها بـ"تي شيرت" عاري ونشطاء: يا ختي تبردي

ظهرت رانيا يوسف الفنانة المصرية، بإطلالة غير مناسبة للطقس البارد الذي تتعرض له مصر حاليا.

وتعرضت يوسف لانتقادات واسعة من رواد التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمرعاة ظروف الطقس السيئة في مصر.

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وظهرت "رانيا" فى الصور بإطلالة لافتة، غير مناسبة للطقس البارد، جمعت ما بين الكاجوال والكلاسيك، حيث ارتدت "تي شيرت" أسود اللون، واعتمدت كشف جزء من خصرها، ونسقت عليه جيبًا قصيرًا، منفوشًا برسومات الورد، متداخلة الألوان الأحمر والأسود، فيما انتعلت هاف بوت أنيقًا، واعتمدت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الآيلاينر ولون النبيتى كأحمر شفاه.



وعلقت "يوسف" على الصور، قائلة: "عادة ما يأتي النجاح لأولئك الذين هم مشغولون للغاية، بحيث لا يبحثون عنه".







