تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

فقد الوسط الفني فنان شهير بعد صراع مرير مع المرض، الأمر الذي صدم زملائه داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتوفي الفنان المسرحي المغربي الشهير، محمد شكري، بمدينة الدار البيضاء، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان جواد عرفاوي، الخبر ناعيًا زميله بكلمات مؤثرة، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" الفنان والممثل المسرحي، محمد شكري ينتقل إلى دار البقاء عزاؤنا واحد.. الله يرحمو ويسكنه فسيح جناته، ويصبر أهله وذويه وإن لله وإن إليه راجعون".

واشتهر الراحل بأداء أدوار في مسرحيات فرقة "الداسوكين"، فضلا عن المشاركة في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، قبل أن يختفي تماما عن المشهد الفني بعد أن طاله النسيان.





