بعد الكشف عن إصابته بـLyme disease..جاستين بيبر يعبّر عن حبه لجمهوره.. وزوجته بالمرصاد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - بعد ساعات من كشفه عن إصابته بـ Lyme disease أو ما يُعرف بمرض لايم، تحدّث النجم جاستين بيبر​ مع جمهوره الذي قدّم له كل الدعم، عبر تقنية المباشر على إحدى صفحاته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، ووثق اللحظة بصورة نشرها مرفقة بتعليق كتب فيه: "أحبكم جميعًا".

ولكن رغم ذلك لم يسلم النجم الكندي من سخرية بعض رواد الإنترنت، الذين استخفوا بالمرض، فتصدت لهم زوجته هايلي بالدوين.

وفي التفاصيل، قالت هايلي: "بالنسبة لأولئك الذين يحاولون التقليل من شدة مرض لايم، الرجاء إجراء البحوث الخاصة بالموضوع، والاستماع إلى قصص الأشخاص الذين عانوا ذلك لسنوات. السخرية من المرض أمر غير مقبول، ذلك يتطلب بعض الثقافة حول الموضوع".

واستغلت عارضة الأزياء الموقف لتتقدم بالشكر من زملائها الذين يعانون مرض لايم، مثل يولاندا حديد، وأفريل لافين، والذين قدموا لها المساعدة لفهمه.

وقالت: "أريد أن أقول شكرًا جزيلًا لـ يولاندا حديد، وبيلا حديد وجيجي حديد، على الكثير من الشرح والمعلومات التي قُدمت لي حول مرض لايم، ولمساعدتي في الإجابة على أسئلتي حول مسار العمل والأعراض، أحبكم، 3 نساء رائعات".

كما وجهت هايلي الشكر لأفريل لافين، على كل ما تفعله لتثقيف الناس حول مرض لايم، لتجيبها الأخيرة بالقول ":شكرًا لكِ هايلي على كلماتكِ الرقيقة، أتمنى الشفاء لبيبر من هذا المرض الذي عانيته كثيرًا".

بيبر يكشف عن إصابته بـ Lyme disease

جاستين بيبر يعلن عن إصابته بالمرض



وكان النجم الكندي ​جاستين بيبر​ قد كشف عن إصابته بمرض "لايم"، الذي كان السبب بمعاناته الاكتئاب.

وأوضح النجم على إحدى صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعاني منذ عامين هذا المرض، الذي وصفه بغير القابل للشفاء، ومازال يتلقى العلاج حتى اليوم على أمل أن يتحسن في الفترة المقبلة.

وكتب: "في الوقت الذي وصفني العديد من الناس بأنني حاليًّا أُشبه الحثالة، وأنّ مظهري ليس جميلًا، أصارع أنا داء لايم منذ عامين، والمرض قد أثّر على جلدي وبشرتي، وعلى وظائفي الدماغية والصحة العامة".

يشار إلى أنّ جاستين بيبر سيُصدر فيلمًا وثائقيًّا على يوتيوب، من 10 حلقات، في الـ27 من الشهر الجاري يناير 2020 يتناول فيه إصابته بهذا المرض الجرثومي.



ما هو مرض الـ "لايم"



تحدث الإصابة بداء لايْم بسبب أربع فصائل أساسية من البكتيريا. تسبب بورلية برغدورفيرية، وبورلية مايوني، داء لايْم في الولايات المتحدة، بينما تسبب بورلية أفزيلي وبورلية غاريني المرض في أوروبا وآسيا. داء لايْم هو أشهر الأمراض التي تنتقل من القُرد في تلك المناطق، وينتقل عن طريق لدغة القُراد، الأسود الأرجل الحامل للعدوى، والذي يُعرف بقُرادة الغزال.

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جاستين بيبر يكشف عن معاناته مرضًا خطيرًا



وتصبح أكثر عرضة لداء لايم إذا كنت مقيمًا أو قضيت وقتًا في المناطق العشبية أو الكثيفة الأشجار، حيث تعيش قُرادة الغزال والتي تحمل داء لايْم. ومن المهم أخذ الاحتياطات السليمة في المناطق الموبوءة بالقُراد.

ويتسبب مرض الـ"لايم" بالطفح الجلدي والحمامي المهاجرة، إضافة إلى ألم المفاصل ومشاكل عصبية.

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