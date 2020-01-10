أول أغنيات العام 2020 ... استمعوا إليها الآن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2020 04:40 مساءً - 10 أيام فقط مرت من العام 2020، ولكنها شهدت العديد من الأغنيات الناجحة التي تنوعت ما بين الخليجي والعراقي والمصري والشعبي و تنافست على صدارة قائمة الأعلى مشاهدة عبر اليوتيوب، شاركونا الاستماع لأول أغنيات العام الجديد وأخبرونا رأيكم .. من الأجمل؟

أصالة – شامخ

حققت الأغنية 60 الف مشاهدة في أقل من 30 وسط ترقب جمهور اصالة لأول أغنية لها بعد إعلان طلاقها من المخرج طارق العريان، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع موسيقي منتصر محمد علي.

من كلماتها: حروف الصمت مكسوره فصدري صوت يجرحني بصرخه ماوصلت سمعي ولا حتى درت عني تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي وصارت عزتي لنفسي هي اكثر ما يكسرني ولو شامخ وانا شامخ احس الضعف في همسي وانا اداري وانا داري كثير الصبر يقهرني ... جروح و جارحي مسموح لا أشره ولا احكي وإلا مني سمعت الجرح اذا بشكي يعاتبني

محمود العسيلي - تمثيلية

طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية "تمثيلية" على طريقة الفيديو كليب، بنفس يوم عقد قرانه للمرة الثالثة، وتخيل البعض أنها صدرت على هامش المناسبة ولكنها ضمن خطة ترويج ألبومه الجديد.

أغنية "تمثيلية" من كلمات أمير طعمية، ألحان أيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، ومن توزيع أمير هداية، وتقول كلماتها: "تمثيلية وسيناريو قديم محفوظ وبطل مهزوم مهزوز وسنين في حياته تفوت تمثيلية بنعيشها بقالنا سنين قدام الناس عاملين عايشين وإحنا بنموت بنمثل وبنكدب على مين ؟ بنقاسي وشاغلنا الناس التانيين مخرج ديكورات كادرات والبطل اللي بيعمل قال عايش دلوقتي آهو مات..".

حكيم – آه بحبه

واصل الفنان حكيم طرح أغنيات ألبومه الجديد "الرجل الصح" بطريقة منفردة على طريقة الـ"Lyrics clip"، مع أغنية "بحبه" من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع باسم منير، مكساچ أحمد جودة، الماستر أمير محروس، منتج فني فايز عزيز.

حسن الشافعي وأحمد سعد وكنكا - مامي كوسا

يخوض الموزع الموسيقي حسن الشافعي تجربة غنائية جديدة مع المطرب الشعبي أحمد سعد وكنكا بفيديو كليب "مامي كوسا"، الذي حقق أكثر من ٩٠٠ ألف مشاهدة.

أغنية "مامي كوسا" من كلمات إسلام كنكا ومنة عدلي القيعي، ألحان أحمد سعد، إسلام كنكا وخالد عصام الدين.

وتقول كلماتها: مامي كوسا، مامي مامي كوسا، اشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا، فين أيام زمان، فين هي الشهامة، مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة، هي موضة كله خدها موضة..".

محمد رمضان - رايحين نسهر

محمد رمضان، احتل ترند اليوتيوب بأحدث كليباته "رايحين نسهر"، متجاوزا المليون مشاهدة و969 ألفا، وذلك بعد مرور 24 ساعة على طرحه.

أغنية "رايحين نسهر" من كلمات "EL-Power EL-3aly، فرغلي بلاكس وإسلام شاندي، ألحان ديزيل وEL-Power EL-3aly"، و من إخراج محمد سامي، وتقول كلماتها: "صاحبي كلمني وقالي انزلي رايحين نسهر رحنا قعدنا، اداني الكاس، قلتله بلاش أنا مش بشرب طلبت عصير، ما أنا مش بشرب مطلعش عصير، أنا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل".

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حمادة هلال - أووه لا لا

حمادة هلال طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أووه لا لا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بطريقة الرسوم المتحركة.

أغنية "أووه لا لا " من كلمات ماجد صبري، توزيع أحمد صلاح، وتقول كلماتها:" دى جمالها أووه لا لا... وقوامها أووه لا لا خطفتني وعهد الله... بره الدنيا نفسي أكلم ماما... طيب لا ولا أه ضحكت لي هاهاها... واختفت في ثانية ماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش كفايه حرام... ده جمالك غطى على الحلوين وشغلي بالى بالى أنا كده مش عارف أعيش... نفسي أوصل له بس مفيش بنا كلام... ده قلبه ميت من سنين وكعبه عالى عالى مش عارف أعمل إيه... سحلاني بنت الإيه دى فص نادر مش بسهولة تلاقيه ولا على باله... مش في خياله ورغم انشغاله هعديهاله".

راشد الماجد - يا أهل الهوى

بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2020، طرح راشد الماجد، أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى"، من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار د. طلال.

ميريام فارس – حبيبي سعودي

تلبية لرغبة جمهورها في موسم الرياض أنجزت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أغنية جديدة بعنوان "حبيبي سعودي" بالتعاون مع الشاعر وليد الخشينة ، وفي الألحان مع يوسف العماني أما في الماستر محمد عصمت .

محمد عبده - نجمتين

أطلق الفنان محمد عبده أغنية "نجمتين" من كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع وجدي فؤاد ومهندس صوت ومكساج إيهاب نبيل.

ماجد المهندس - حي هذا الشوف

عايد المطرب ماجد المهندس جمهوره بالعام الجديد بأغنية " حي هذا الشوف" من كلمات عبدالله بودله والحان محمد بودله، وتقول كلماتها حي هذا الشوف منهو مثلك نوف استحا منك القمر يوم طليتي يوم طليتي وجاه كسوف حي هذا الشوف





جنات - وليد سعد - بطلة حدوتك

شارات المسلسلات كان لها نصيب من البداية الموسيقية للعام 2020، بعدما تم الترويج لمسلسل "بخط الإيد" بأغنية "بطلة حدوتك" للمطربة المغربية جنات والملحن المصري وليد سعد من كلمات تامر حسين.

وتقول كلماتها: الوردة بتدبل لما مانهتمش بجمالها .. والواحده بتتعب لما اللي بتحبه بيهملها

والكلمة الحلوة ماتتحسِش لما نأجلها .. ليه محدش فينا بيتعلم من غلطه عملها

اغية بطلة حدوتك تتر مسلسل بخط الإيد

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