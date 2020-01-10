تعرف على العمر الحقيقي لهؤلاء المشاهير العرب.. شاهد بعضها سيفاجئك!

عادة ما يخفي الفنانون أعمارهم الحقيقية عن الجمهور في محاولة لتصدير صورة أصغر عن سنهم الحقيقي يتناسب مع مظهرهم الخارجي والأدوار التمثيلية التي يجسدوها والتي تتطلب في أحيان كثيرة الظهور بشكل أصغر سنًا.

وفي هذا السياق نشر أحد الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” تقرير سريع بالفيديو عن الأعمار الحقيقية لفنانون مشاهير مع بداية عام 2020 مثل: “سميرة سعيد وحسين فهمي وفيفي عبده ولبلبة وأشرف عبد الباقي وأحمد حلمي وحنان ترك ومي عز الدين وآخرون”. شاهدوا المقطع التالي لتتعرفوا على تواريخ ميلاد مشاهير الفن العربي الحقيقية: