هناك شخص آخر اشترك في عملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم وزوجها

تتسارع أحداث قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى في منزل الفنانة نانسي عجرم، حيث أصدر الطب الشرعي تقريره عن الرصاصات الـ18 التى قتل بها الموسى فى منزل نانسي بجبل لبنان.

وأوضحت مصادر بحسب صحيفة “الوطن” أن تقرير الطب الشرعي جاء كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر. تشير الدلائل الواضحة من التقرير، بأن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.