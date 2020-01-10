البخيل وحريم النار أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، وذلك اليوم الجمعة الموافق 10 يناير.

"البخيل" يعرض على مسرح اوبرا ملك برمسيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار

حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

سعر التذكرة ٢٠ جنيها "حريم النار" يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة، في الساعة السابعة والنصف مساء، آخر يوم عرض للمسرحية اليوم الجمعة.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و

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تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

سعر التذكرة ٣٠ جنيه للأطفال "صحصح لما ينجح" يعرض على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، في الساعة السادسة والنصف مساء.

العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور . أسعار التذاكر ٢٥،٣٥ جنيها.