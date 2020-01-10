بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بـ جدة

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، الخميس، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

ويشار إلى أن قدم الهضبة

خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها: "أول يوم في البعد، قدام مرايتها، أنا غير"، وغيرها من الأغاني.

الجدير بالذكر أنه كان أحيا المطرب عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الرياض على مسرح أبو بكر سالم، يوم 14 ديسمبر الماضي.