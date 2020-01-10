بالصور.. تامر حسني يتألق في حفل بالكويت

أحيا المطرب تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا بدولة الكويت، مساء أمس، الخميس، وسط حضور جماهيري كبير.
قدم "حسني" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة
يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسنى فيلم "الفلوس"، الذي يعرض حاليًا بالسينما، ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق.
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