عبدالله العسيري يتعاقد على "واحة الشمس" للموسم الرمضاني

يستعد المصور السعودى عبدالله العسيرى لخوض أول تجاربه فى عالم التمثيل والدراما التلفزيونية.
قال "العسيرى"، فى تصريحات صحفية، إنه تعاقد بشكل رسمى مع شركة إنتاج خليجية "ميجن برودكشن"، للمشاركة فى أحداث المسلسل، الذى يحمل اسم "واحة الشمس"، وهو عمل اجتماعى مشترك، الذي يضم نخبة كبيرة من الممثلين من مختلف أنحاء الوطنالعربي سوريا، مصر، السعودية، والبحرين وغيرهم، ومن المقرر أن يتولى مهمة الإخراج المخرج محمد الخالد.
من المفترض أن يتم البدء في تصويره قريبًا حتى يتم عرضه في الموسم الرمضانى، يشار إلى أنّ العمل من بطولة الفنانين عابد فهد، وفادي صبيح، وستيفانيصليبا، وخالد القيش، ورنا شميس، وجارى التعاقد مع باقى النجوم للمشاركة خلال الفترة الحالية.
جدير بالذكر أن الفنان عبدالله آل شلوان العسيرى يعمل كمصور فوتوغرافي، وهو المصور الرسمي لنادي الشهيد الرياضي، مصور بصحيفة ناجح الاجتماعية، مدرب تصوير فوتوغرافي، فائز بجوائز عدة على مستوى المملكة العربية السعوديه في التصوير الفوتوغرافي، مدرب برامج معالجة الصور الفوتوغرافية، عضو نادي تهامة عسير للتصوير الضوئي، عضو مجموعة زيورست، نافذة فوتوغرافية.
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