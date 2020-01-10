عرض فيلم الدرس الأول في افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع بالهناجر

يفتتح دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ود. فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، أسبوع الفيلم

الفلسطينى الرابع، الذى تنظمه السفارة الفلسطينية بالتعاون مع قطاع الصندوق.

تبدأ الفعاليات بتكريم نخبة من صُنّاع السينما، هم: المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين،

مدير التصوير د. سمير فرج، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الفنان د. أيمن الشيوى والفنانة والمخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة.

يعقب التكريم عرض فيلم "الدرس الأول"، إخراج عرين عمري، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى الأربعاء 15 يناير المقبل.