ندى منير: سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد خالد موسى.. ولص بغداد مفأجاة

قالت ندى منير، مساعد مخرج فيلم "لص بغداد"، أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، حيث سيتم طرحه في ٢٢ يناير الجاري.

أضافت، سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد خالد موسى، فهو مخرج مميز وبصماته واضحة على كل أعماله السابقة، وتعلمت منه الكثير في الفيلم،

وهناك كيمياء واضحة بيننا، مؤكدة أنها تتمنى العمل معه في الأعمال المقبلة.

أكدت ندى أن أجواء التصوير كان يسودها روح الحب والتعاون بين كل طاقم العمل، خصوصًا أن الفيلم يضم نجومًا بحجم محمد

إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل وتوتا وأحمد العوضي.

يذكر أن آخر أعمال ندى كمساعد مخرج في السينما كان من خلال فيلم "١٢٢" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه. ويعد "لص بغداد" هو التعاون الرابع بين ندى وأحمد خالد، وذلك بعد مسلسل "مملكه إبليس"، الذي سيعرض الفترة المقبلة.. ومسلسل "من الجاني؟"، و"بعد البداية".