ميرنا وليد - بيروت - طالب الوزير البريطاني السابق، ​نورمان بيكر​، دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​، التخلي عن لقبهما وتسديد 3 ملايين دولار، أي المبلغ الذي أنفق على تجديد مقر إقامتهما الرسمي.

قال بيكر: "لا يمكن أن تأخذا خطوة إلى الأمام، ثمّ خطوة إلى الخلف. فأنتما إما جزء من العائلة المالكة أو لا".

وأضاف بحسب "ديلي ميل":"أيضاً، يتوجّب على دوق ودوقة ساسيكس إعادة الأموال العامة التي أُنفقت لترميم "Frogmore Cottage"، ودفع تكلفة رحلاتهما بين المملكة المتحدة وأميركا، إضافة إلى الأموال التي تُنفق على الأمن الشخصي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب بريطاني يطالب الأمير هاري وميغان ماركل بإعادة الاموال!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.