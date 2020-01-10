عبد الله رويشد يطرح أغنيته الجديدة "سولف عليّ"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السعودي ​عبد الله رويشد​ أغنيته الجديدة "سولف عليّ" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات الشاعر مطيع العوني وألحان عبدالله الرويشد.

وكانت آخر أعمال عبد الله الرويشد فيديو كليب "ما أناديلك"وهي كلمات فتحية العجلان وألحان خالد الشيخ وتوزيع موسيقي محمد علي.

ومن ناحية أخرى، كان وجه نجوم الفن اللبنانيين والعرب رسائل للفنان عبد الله الرويشد بعد تعثره على المسرح في حفله الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت مؤخراً.

ومنهم، نجوى كرم: "سلامة قلبك يا ابو خالد، عين وصابتك الله لا يضرك. وانشالله بتضل بكامل صحتك وصوتك وحضورك".

عاصي الحلاني: "سلامة قلبك ابو خالد الغالي اتمنى ان تكون بصحه جيدة ويارب ما تشوف شر الف الحمدلله على السلامة".

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فهد الكبيسي: "خطاك الشر يافناننا الكبير .. والف سلامه عليك يابو خالد".

عبادي الجوهر: "سلامات للصديق الفنان عبد الله الرويشد وماتشوف شر يا أبو خالد".