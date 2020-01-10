اتبعوا حمية "كيتو" على غرار كيم كارداشيان وريهانا

ميرنا وليد - بيروت - تلجأ الفنانات الى اتباع حمية كيتو الغذائية، لأنها تحرق الدهون بزيادة قدرها 10 أضعاف عن الحمية الغذائية التقليدية دون حتى الإقدام على ممارسة الرياضة ومنهن ​كيم كارداشيان​ و​ريهانا​.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا خطة الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات اي حمية كيتو، تمتعوا بالقدر الأكبر من الفوائد الصحية مقارنة بغيرهم ممن اتبعوا الحميات الغذائية التقليدية بغض النظر عن ممارستهم للرياضة.

ونوّه الباحثون، أن حمية كيتو المثيرة للجدل التي يطلق عليها حمية الكيتوجونيك، تعتبر غنية نسبياً بالدهون، وتدعم تناول كميات معتدلة من البروتين.

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