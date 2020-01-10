ليوناردو دي كابريو بطل "تيتانيك" على أرض الواقع..هكذا أنقذ غريق

ميرنا وليد - بيروت - لعله من أهم الأعمال التي قدمها الممثل العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ خلال مسيرته الفنية وإلى اليوم هي شخصية "جاك" في فيلم "تيتانيك"، وطبعاً جميعاً نذكر إنقاذه ل"روز" التي أدَّتها الممثلة كيت وينسيلت من الغرق.

واليوم عاد هذا المشهد إلى الأذهان، وذلك بعد 13 عاماً على عرض الفيلم، إذ استطاع دي كابريو إنقاذ رجل من الغرق، أثناء إجازته في الكاريبي الشهر الماضي، كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه وبينما كان دي كابريو على متن قارب خرج من جزيرة "سانت بارتيليمي" الكاريبية، في يوم الإثنين، 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين سمع هو وقائد القارب إشارة بأن هناك رجلاً فرنسيًا وقع من فوق سفينة تجوال، ليتوجه الممثل فورًا بالقارب من أجل عملية البحث، وبعد البحث لساعات في المياه المضطربة، تمكن القارب من أن يعثر على موقع الرجل ووجدوه وهو يلوّح بيديه لهم.