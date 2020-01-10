تراند اليوم : منة فضالي بتصبح علي جمهورها من أمام الكورنيش وتوجه لهم رسالة- صورة

نشرت منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت منة على الصورة قائلة: الجميع يصنع أخطاء في الحياة، لكن هذا لا يعني أن عليهم دفع ثمنها لبقية حياتهم. في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون خيارات سيئة. هذا لا يعني أنهم سيئون ، فهذا يعني أنهم بشر”.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

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“كلام جميل”_،”صباحك ورد.

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل “مقابلة السيد آدم” فى سوريا والذي يعد التجربة الأولى لـ منة فضالي في الدراما السورية،وتدور أحداث المسلسل حول الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت منة فضالي، عن انسحابها من فيلم “ماكو” بالرغم من تصوير مشاهد دورها بالفيلم مع فريق العمل لفترة دامت لـ عدة أشهر.