مادلين طبر: نادمة على عدم الإنجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن الفنانة اللبنانية مادلين طبر لديها ابنة وحيدة، فجرت الأخيرة مفاجأة بأن الفتاة التي تظهر معها في المناسبات المختلفة، وفي الصور التني تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصفها بابنتها، هي ابنة شقيقتها «جوجو».

مادلين كشفت عن أنها لم تنجب بناء على قرار اتخذته في سن مبكرة، وهو القرار الذي وصفته بالغلطة الوحيدة في حياتها، مبررة ذلك بقولها: «كان عندي شرط عندما تزوجت في عمر الـ18 وهو عدم الإنجاب لرغبتي في استكمال الماجيستير، وبعد عدة سنوات، طلب زوجي الإنجاب، ولكن كانت المشاكل والخلافات دبت بيننا، وهنا قررت الثبات على موقفي بعدم الإنجاب».

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«جوجو» اشبعت غريزة الأمومة لدى مادلين، حيث تعيش ابنة شقيقة الفنانة مع خالتها منذ 30 عاماً، حيث انفصلت فاتن، شقيقة طبر أيضاً عن زوجها، وكانت قد انجبت 3 أبناء، حيث قررت مادلين أن تتولى تربية ابنتها الكبرى وبالفعل اتخذتها ابنة لها.

من ناحية أخرى، انتهت مادلين طبر من تصوير فيلم قصير بعنوان «حضن وبس»، كما تستعد لتصوير مسلسل جديد مع المخرج محمد حمدي والمؤلف حسام موسى، في الوقت الذي يُعرض لها حالياً مسلسل «الضاهر» عبر شاشة الحياة الفضائية المصرية، حيث تشارك في بطولته أمام محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم وغيرهم، والعمل من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.