نجلاء بدر تتباهى برشاقتها في جلسة تصوير بالأزرق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك مميز حاز على إعجاب جمهورها.

نجلاء شاركت جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، في صور لها من الجلسة، والتي اختارت فيها فستان أزرق يحتضن قوامها بخفة، ويبرز رشاقتها.

جلسة التصوير حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة الشابة، وتلقت عدد من التعليقات التي تغزلت في جمالها باللون الأزرق.

الفنانة المصرية تعرضت مؤخرا لشائعات بشأن طلاقها من زوجها وخاصة أنها لم تظهر معه في أكثر من مناسبة، ولكنها حرصت على نفي الشائعة، مؤكدة أن علاقتها بزوجها خاصة جدا ولا تسمح بالتدخل فيها.

Advertisements

نجلاء تخرجت من كلية الإعلام، وعملت في بدايتها كمذيعة، وقدمت عدد من البرامج قبل أن تحترف مجال التمثيل.

تشارك الفنانة المصرية نجلاء بدر، ضمن فريق عمل مسلسل “الفتوة”، للفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وفي نفس السياق تشارك نجلاء بدر أيضا بمسلسل «البرنس» مع الفنان محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجى”، وتأليف وإخراج محمد سامي.

وحققت نجلاء نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «شبر مية»، مع الفنان أحمد السعدني، ندى موسى، وعدد من الفنانين.