"إتش بي أو" تحول فيلم "باراسايت" إلى مسلسل قصير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية الأمريكية على حقوق تحويل فيلم "باراسايت" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون-خو إلى مسلسل قصير، وفق ما أعلنت الشركة، الخميس.

وذكر موقع "ديدلاين هوليوود" أن قنوات ومنصات عدة تنافست لتحويل الفيلم إلى مسلسل قصير، من أبرزها "نتفليكس" التي أنتجت فيلم "أوكجا" للمخرج الكوري الجنوبي عام 2017.

وحصد فيلم "باراسايت" وهو كوميديا سوداء تدور حول العلاقة بين عائلتين، 130 مليون دولار في أنحاء العالم، وفاز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 2019 وأفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الجولدن جلوب.

وقال بونج البالغ من العمر 50 عاما بعد تسلمه جائزة جولدن جلوب الأحد: "بمجرد التغلب على حاجز الترجمة ستتعرفون على الكثير من الأفلام المدهشة"، مضيفاً: "أعتقد أننا نستخدم لغة واحدة فقط وهي السينما".