خاص- يوسف الخال يصرخ “لا كرامة للممثل اللبناني” وباسم مغنية يرد عليه

“لا كرامة للممثّل اللبناني في أرضه”، بهذه التغريدة المفاجئة اطلق الممثل اللبناني يوسف الخال صرخة هي ليست الاولى للممثل اللبناني الذي دائماً ما يرفع الصوت حول الغبن الذي يشعر به في بلده لبنان. والدليل ان المسلسلات التي ستعرض في رمضان 2020 أبطالها ممثلين غير لبنانيين هذا اولاً.

ثانياً يوسف الخال غائب عن كل الانتاجات العربية المشتركة الضخمة، وليس هو فقط بل نخبة من الممثلين اللبنانيين امثال باسم مغنية، طوني عيسى، يورغو شلهوب، يوسف حداد، عمار شلق وغيرهم. وكأن شركات الانتاج اتخذت قرارها بالاستعانة أكثر بممثلين غير لبنانيين.

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وهذا الأمر مؤسف لأن سياسات المحطات العربية تفرض أن يتضمن المسلسل ممثلة لبنانية والممثل من جنسية أخرى عربية، بحيث ولا زلنا حتى اليوم لا نفهم لماذا تضع هذه المؤسسات هذا الشرط الذي سبق وتحدث عنه المنتج مروان حداد في اكثر من مقابلة سابقة له.

في نفس السياق، ضمّ الممثل باسم مغنية صوته الى صرخة “الخال” وعلق على الموضوع بالقول: “بدن يانا نغير الجنسية بس مش رح نقبل”.حيث سبق لـ “مغنية” أن رفع الصوت حول من هاجم الممثلين اللبنانيين في السابق. وأكد ان المراحل التي مرّ فيها الفنان اللبناني وكيف حفر بالصخر ليصل الى ما هو عليه اليوم، وبالتحديد خرّيجو المسرح والجامعة اللبنانية، الذين “ذاقوا الويلات” وتعبوا واجتهدوا ليصبحوا اليوم ممثلين من الصف الاول. فلا يجب ان “تُنسف” مسيرة هؤلاء بمجرّد دخول نجم عربي على الخط، ونحن هنا لا نقلل من شأن الممثلين العرب من المحترفين، انما كلمة الحق تقال، فالممثلين اللبنانيين برعوا وابدعوا وتمكنوا من الوصول الى عرين الدراما العربية في مصر كذلك الى العالمية، مثال على ذلك الممثل نيقولا معوّض. ونجاحهم هذا ليس منّة من احد، انما هو نتيجة الموهبة اولا والعمل والجهد لتقديم الافضل في كل مرة، ولا يمكن لأحد ان ينكر هذا الامر. (لقراءة المقال خاص- باسم مغنية يطلق صرخة.. فهل من يستجيب؟)

أما الممثل وسام حنا تحدث عن معادلة جديدة في السنوات القادمة وقال: “معادلة السنوات القادمة لأدوار البطولة المسندة للممثل اللبناني في الأعمال العربية المشتركة وهي: المنتج اللبناني يعتمد على الممثل الشاب السوري او المصري او التونسي. المنتج السوري او المصري يستعين بالممثل اللبناني حلوة هالمعادلة وليست عاطلة المهم يضل إلنا خبز وكرامة ببلادنا لنقدر نكفي”.

