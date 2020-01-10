عبدالله الهواري يخوض ثاني تجاربه الفنية من خلال فيلم "دي حكاية"

يستعد عبد الله الهواري "بودي" ابن النجمة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري لتجربته الثانية في السينما وذلك من خلال فيلم "دي حكاية" الذي يلعب فيه دور البطولة. فيلم "دي حكاية" هو فيلم قصير مدته 15 دقيقة وتدور قصته حول دكتور أبحاث يكتشف أن زوجته تخونه وتعمل جاسوسة وتحدث مفارقات في القصة. الفيلم بطوله بودي الهواري، سام عادل، أدهم السداوي، أدم يحيى، سليم الهجرسي. يذكر أن بودي قدم في أولى تجاربه الفنية فيلم "العفريت" الذي أشاد به الجمهور وتوقع له مستقبلا ناجحا. Advertisements قد يهمك ايضاً: عادل تؤكد أنها تخطّت مرحلة الانفصال عن مجدي الهواري وهذه طبيعة علاقتهم ظهور أحمد عز في أفيشات مسرحية علاء الدين على "كايرو شو" لمخرجها مجدي الهواري

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