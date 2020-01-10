العسيلي ومصطفى حجاج يتألقان في حفل تخرج "فنون جميلة"

أحيا مساء أمس، كل من المطرب محمود العسيلي، والمطرب الشعبي مصطفى حجاج، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

وأقيم الحفل لصالح حفل تخرج كلية فنون جميلة، وهو من تنظيم شركة "لايف إيفينتس"، و"ميديا تالنت"، حضر العسيلي ومصطفى حجاج بصحبة مدير أعمالهما ميمي فؤاد.

وقدم "العسيلي" عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، والتي أشعلت أجواء المكان على مدى قرابة الساعتين، منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم"، بالإضافة إلى أغنية "أنا ابن مصر"، وغيرها ممن تفاعل معها الآلاف من الشاب من الجنسين.

ٌفيما قدم "حجاج"، خلال الحفل، عددًا من أغنياته، منها: "يا بتاع النعناع"، "خطوة"، "زحمة حياتي"، "يا لوز مقشر"، "الوجع"، "مبحنلهاش"، "أنا بتقطع من جوايا"،" اللى يقدر يتقدر"، "100 وش"، إضافة لبعض أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه"، و"أنا موجود" و"بناقصه".

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