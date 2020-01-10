شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على حقيقة وفاة الفنان السورى القدير فائق عرقسوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أمجد عرقسوسى، نجل الفنان السورى القدير فائق عرقسوسى، الأنباء التى ترددت خلال الساعات الأخيرة عن وفاة الفنان عرقسوسى أحد نجوم الدراما السورية بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن صحة والده بخير وسيعود أقوى من قبل".



الفنان فائق عرقسوسى

ونشر عرقسوسى، عبر حسابه على فيس بوك، صورة له مع والده على سرير المرض ومن داخل المستشفى، صحبها بتعليق: "بعمرى ما نزلت صورة مع أبى، بس هالمرة مضطر، يلى حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس رح يتحاسب"، مؤكدا: "بابا بخير وراجع أحسن من قبل إن شاء الله".



أمجد عرقسوسى

من جانبها أعادت نقابة الفنانين السوريين، منشور أمجد عرقسوسى، وصحبتها بتعليق: "الزميل الفنان فايق عرقسوسى بخير".



نقابة الفنانين السورية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا صورة للفنان القدير داخل المستشفى ويبدو عليه التعب الشديد التى أدت إلى فقدان الكثير من وزنه، نتيجة إصابته بآلام فى المعدة والقولون بعد استئصال ورم حميد، حسبما قالت ابنته "نور عرقسوسى" نجمة "ذا فويس" السابقة، حيث قالت: "والدى كان يعانى من أوجاع بسبب مشاكل فى القولون والأمعاء، وأجرى عملاً جراحياً استأصل من خلاله ورماً سليماً، بدأت تتحسن حالته الصحية تدريجياً والجراحة كانت ناجحة الحمد لله"، مؤكدة أن والدها يستعد لتصوير دوره فى الجزء الثانى من مسلسل "عروس بيروت" فى تركيا خلال الشهر المقبل استكمالا لشخصية "شهاب" التى قدمها فى الجزء الأول.



نور عرقسوسى تمنح قبلة لوالدها

ويعتبر الفنان فائق عرقسوسى، 66 عاما، واحدا من الفنانين الذين كرسوا أوقات ومجهودات كبيرة على خشبة المسرح السورى والعربى، وصرح فى أحد حواراته الصحفية، إنه لو كان هناك مسرح يمنح عائلته مستوى معينا من العيش لما خرج من بوابته.

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ولد الفنان فائق العرقسوسى بدمشق فى 3 يونيو عام 1954 بحى الشاغور، تخرج فى معهد الفنون المسرحية بالقاهرة وله العديد من المسلسلات التلفزيونية، ويعتبر من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا فى عدد من الأعمال السورية؛ إذ عُرف الفنان السورى فى بدايته من خلال دور عبده فى مسلسل "حارة نسيها الزمن"، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثانى من المسلسل الشهير "أبو كامل"، وشارك أيضا فى مسلسل "ما ملكت أيمانكم" بشخصية الأستاذ معروف والذى أثار جدلا واسعا وقت عرضه.





ولم يغب عرقسوسى عن الدراما السورية حتى خلال الأزمة، وشارك بعدد من الأعمال أبرزها مسلسل "امرأة من رماد" من بطولة الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وقدم شخصية أبو سارة؛ حيث تقوم فيه إحدى العصابات الإرهابية باختطافه، ومن ثم تعذيبه وقتله فى النهاية.

أما ابنته الفنانة السورية نور عرقسوسى، بدأت شهرتها من خلال برنامج المواهب "ذا فويس" الذى انضمت فيه إلى فريق الفنان العراقى كاظم الساهر وأثبتت موهبتها الكبيرة، لتقدم بعدها عددا من أغانى المسلسلات والأعمال الفنية.