شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يزف خبراً سعيداً لجمهور الهضبة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زفّ الشاعر تامر حسين، نبأً سعيداً، لجمهور الهضبة، عمرو دياب، حيث كشف تامر من خلال "بوست" على انستجرام، عن موعد وتفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد، ولماذا تأخر كل هذه الفترة.

ونشر تامر حسين، صورة لعمرو دياب من آخر حفلاته، وعلق عليها قائلا "وأخيراً قريباً اللى قبل النزول بقى .. امبارح أعلن الفنان عمرو دياب فى حفلته فى جدة ان خلال الشهر ده حايعلن المعاد و كل تفاصيل الألبوم ... وحقيقة بما انى واحد من فريق العمل شهادة حق الراجل فضل يجود ويختار الأفضل ل أخر وقت عشان تسمعوا البوم مُختلف زى ما اتعودتوا بثقتكم الدائمة فى أسم عمرو دياب ان شالله البوم يليق بيكم صباح الأخبار الحلوة"



تامر حسين

وكان الميجا ستار عمرو دياب، قد أحيا مساء الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدينة جدة السعودية، وهو الحفل الذى سبق وأعلن عنه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد نجاحه الكبير فى حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، نهاية شهر ديسمبر الماضى، الذى حضره عدد من النجوم المصريين، بينهم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربينى والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

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ويأتى حفل عمرو دياب المقبل، عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.

وفأجا عمرو دياب جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، ومنها أغنية "سهران" الذى غناها لأول مرة أمس وهى من ألبوماه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة وتعد هى الأغنية الـ6 من الألبوم بعدما قام بطرح 5 أغان منه الفترة الماضية.