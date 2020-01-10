شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك تهنئ جينفر لوبيز بنجاح فيلمها الأخير بصورة من أيام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة سلمي حايك صديقتها النجمة جينيفر لوبيز، على نجاح فيلمها الجديد " Hustlers"، على طريقتها الخاصة، حيث اختارت النشر بصورة قديمة تجمعهما فى بدايتهما، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة:"أريد أن أغتنم هذه الفرصة لنشر هذه الصورة للاحتفال بنجاح فيلم Hustlers.





ووصلت إيرادات فيلم Hustlers للنجمة العالمية جنيفر لوبيز إلى 136 مليونا و168 ألف دولار، منذ طرحه فى 13 سبتمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 103 مليونا و768 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و32 مليونا و400 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وتم ترشيح جينيفر لوبيز سعادة كبيرة للفوز بجوائز "جولدن جلوب" هذا العام، عن جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "Hustlers"، ولكنها لم تحصل عليها.

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ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .

وكانت بطلة العمل النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد احتفلت بفيلمها الجديد " Hustlers" فى أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها، وذلك فى ميامى، فقد تم تصميم "كعكة" ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر 50 عاما وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ " pole dancer " ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".