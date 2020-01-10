شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون: بوتين زعيم قوي و لكن ترامب متهور ولا يحترم منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة الأمريكية شارون ستون عن رأيها فى الفرق بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لافتة أنهم مختلفان تماما، فالأول زعيم قوي لبلاده ولكن الأخير متهور ولا يحترم منصبه.

وقالت شارون ستون فى حوار لها مع مجلة "GQ" أنها تشك في إعادة انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات العام الحالي، وفقا لموقع "سبوتنيك".

و تعرضت النجمة الأمريكية شارون ستون للحظر على التطبيق الإلكترونى "بامبل" المتخصص فى المواعدة، بعد تلقى إدراة الموقع بلاغات عدة تشكو من وجود حساب مزيف باسم نجمة هوليود، وكتبت ستون عبر حسابها بموقع "تويتر"، تغريدة موجهة إلى تطبيق "بامبل" "أتحدث إليك يا بامبل: هل من الصعب للغاية أن أكون أنا صاحبة الحساب؟"، وأرفقت تغريدتها بصورة للرسالة التى وصلتها من "بامبل" التي تفيد بأنه تم حظرها بعد تلقي الموقع تقارير عن أن حسابها كان مزيفا.

وقوبلت تغريدة الممثلة بموجة من الدعم، وطالبت الجماهير الموقع بإعادة تفعيل حسابها، وبعد ذلك ألغى الموقع الحظر وأعاد تفعيل حساب ستون وأكد أن "هذا الأمر لن يحصل مجددا وأنه لا يمكن أن يوجد سوي شارون ستون واحدة"، وفقا لمدير تحرير التطبيق الذي رد على تغريدات النجمة.

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وتزوجت نجمة هوليود مرتين، الأولى من المنتج مايكل جرينبرج، والثانية من الصحفي فيل برونستين الذي انفصلت عنه في 2004، وتحدثت ستون عن استعدادها للدخول فى علاقة جديدة عام 2014، وأعلنت أنها "مستعدة للمواعدة".

وولدت شارون فى 10 مارس 1958، فى ولاية بنسلفانيا، وهى الطفلة الثانية من بين 4 أطفال، أصبحت موهوبة أكاديمياً كطفلة، وكانت أول عضو فى أسرتها تذهب إلى الكلية، لكنها أنهت دراستها مبكراً لتتابع مسيرتها فى عروض الأزياء.