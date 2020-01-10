لقيت الطفلة السورية بتول فاضل، البالغة من العمر 9 سنوات؛ حتفها عندما قامت بشنق نفسها، محاولة تقليد مشهد أدته الممثلة السورية كندة حنا خلال أحداث مسلسل "خاتون".
وأفادت وسائل إعلام سورية أن الحادثة وقعت في منزل الجد والجدة وبغياب الأم، حيث كانت تلعب بحبل، ثم ربطته بمسكة الخزانة، وقامت بالقفز، ولم تصل قدماها إلى الأرض، ما أدى لوفاتها.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الطفلة "بتول" لقيت حتفها بعد محاولتها تقليدَ الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدًا في المسلسل.
"بتول" تلميذة تدرس بالصف الثالث في مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظلّ غياب والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تشنق نفسها بعد أن قلّدت مشهد أدته كندة حنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.