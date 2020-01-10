تستعد الفنانة سمية الخشاب مع المخرجة رندلى قديح لتصوير فيديو كليب "عربية أنا"، وقد نشرت سمية فيديو تعلن فيه عن المشروع وظهرت بفستان قصير جداً. وقالت سمية في الفيديو " أنا أول مرة أنحرف وألبس قصير، الناس عارفه عنى انى مش بلبس قصير .. اليوم انا انحرفت". وأبدت المخرجة التي ظهرت معها في الفيديو اعجابها بالإطلالة وطالبتها بالانحراف كما تشاء ولكن عليها أن ترتدي معطف ثقيل لمواجهة موجة الصقيع في الخارج!! إقرئي أيضًا: فيديو: داليا البحيري تتحدث عن تفاصيل وفاة ابنتها للمرة الأولى Advertisements دنيا بطمة تعاقب سعد المجرد وبسمة بوسيل تعلّق يذكر ان سمية الخشاب سافرت إلى سوريا لتصوير كليب "أنا عربية" بعد الحصول على البراءة من تهمة تحرير شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، حيث قررت محكمة جنح الدقي قبول المعارضة المقدمة من جانب الخشاب على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، وانقضاء الدعوى ضدها بالتصالح، وبنفس التوقيت حضرت سمية الجلسة الأولى من دعوى النفقة التي رفعتها للحصول على حقوقها الشرعية من سعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: مخرجة لبنانية لـ سمية الخشاب: انحرفي كما تشائين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.