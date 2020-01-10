بالأرقام: تكلفة باهظة لإطلالة دوا ليبا بالجينز والقميص الأبيض

نشرت النجمة العالمية دوا ليبا صورة جديدة على "انستقرام" ارتدت فيها قميصاً أبيضاً بسيطاً مع تنورة جينز. وقد فاق ما أنفقته لهذه الإطلالة الألفين دولار موزّعة على الشكل التالي: دوا ليبا Advertisements - بلوزة للجسم من Fenty بـ770 دولار (2,887 ريال) - تنورة جينز من SSENSE بـ112 دولار (420 ريال) -حقيبة Alexander Wang بـ2000 دولار (7,500 ريال) المجموع: 2,882 دولار (10,807 ريال) فهل تستحق هذه الإطلالة هذا المبلغ برأيك؟

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