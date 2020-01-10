بالصور: شاهدي حقائب كايلي جينر... ثمنها ثروة حقيقية

نشرت العارضة العالمية كايلي جينر، صورة لها وهي في غرفة خاصة بحقائبها. وبدا في الصورة عدداً هائلاً من الحقائب من أشهر الماركات العالمية، يبلغ ثمن كل منها ثروة حقيقية. وحرصت كايلي على توضيبها بطريقة منظّمة. إقرئي أيضًا: ليوناردو ديكابريو ينقذ شاباً من الموت... هذا ما فعله Advertisements بالصور: هاندا أرتشيل تحتضن ابنة شقيقتها بعد أيام من ولادتها يذكر أنّ كايلي جينر تعرّضت لهجوم قبل يومين، بعد أن تحدثت عن موت الحيوانات في حرائق استراليا وضرورة إنقاذها، ثم روّجت لمنتجها الذي يحتوي على فرو حيوان الـMink. اليخت المعروض للبيع من جهة ثانية، وبعد أن اشتهرت بكونها أصغر مليارديرة في العالم، حيث احتفلت بعيد ميلادها في يخت ضخم، اسمه Tranquility، وانفقت 1.2 مليون دولار على إجاره في الأسبوع، عرض اليخت للبيع بقيمة 200 مليون دولار، وتردد أن كايلي تفكر جدياً بشرائه.

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